Chiquis anuncia su gira Alma de Luz Experience y nuevo sencillo

Chiquis anuncia su gira Alma de Luz Experience y estrena el sencillo Eres Más por el Día Internacional de la Mujer. La cantautora y tres veces ganadora del Latin GRAMMY®, Chiquis, anunció su regreso a los escenarios con una nueva gira titulada Alma de Luz Experience, un espectáculo que promete ir más allá del formato tradicional de concierto al combinar música, narrativa personal, bienestar y conexión con el público.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la artista también presentó su nuevo sencillo titulado Eres Más, una canción que busca transmitir un mensaje de empoderamiento femenino y reconocimiento del valor personal.

¿Qué es la gira Alma de Luz Experience?

La gira Alma de Luz Experience ha sido concebida como una experiencia sensorial en la que el público no solo escuchará música, sino que también vivirá un recorrido emocional junto a la artista. Durante el espectáculo, Chiquis estará acompañada por su nueva Honey Soul Band, con quienes interpretará canciones de su más reciente álbum Flores en Mi Alma, además de algunos de sus éxitos más populares. El show también incluirá versiones especiales de sus temas con un sonido renovado que mezcla elementos de soul, pop y folclor mexicano, creando una propuesta musical diferente a lo que el público ha visto anteriormente.

Una experiencia que mezcla música, bienestar y podcast.

Uno de los elementos más innovadores del tour es el concepto Sound & Soul, una dinámica que invita tanto a la cantante como al público a conectar emocionalmente entre cada canción. Además del repertorio musical, el espectáculo integrará momentos de meditación, narrativa personal y la grabación en vivo de su podcast, donde la artista compartirá reflexiones sobre su vida, su evolución y su trayectoria dentro de la industria musical. La experiencia culminará con una sesión interactiva de preguntas y respuestas, en la que los asistentes podrán conversar directamente con la cantante, creando un momento íntimo y especial entre la artista y su audiencia.

Eres Más, el nuevo sencillo de Chiquis.

Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Chiquis estrenó el sencillo Eres Más, una canción con un ritmo especial y una letra que invita a las mujeres a reconectar con su fuerza interior. De acuerdo con la cantante, el tema busca convertirse en un recordatorio del poder personal y de la energía femenina. Con Eres Más quiero que en este día cada mujer recuerde el poder que lleva dentro. Esta canción es un abrazo al alma, una invitación a conectar con nuestra energía femenina, fluir sin miedo y reconocer nuestro verdadero valor, expresó la artista. Con este lanzamiento y el anuncio de su nueva gira, Chiquis inicia una nueva etapa artística que combina música, introspección y conexión directa con su público.