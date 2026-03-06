Peso Pluma es abucheado tras rechazar foto con fan en evento deportivo

Peso Pluma es abucheado en evento deportivo tras rechazar foto con una fan

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma volvió a colocarse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su música, sino por un video viral que ha generado polémica entre los usuarios.

¿Qué ocurrió con Peso Pluma en el evento?

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, el incidente ocurrió dentro de un recinto deportivo mientras el cantante esperaba el inicio de un partido de basquetbol.

En la grabación se observa que una joven, cuya identidad no ha sido revelada, se acerca por detrás del artista y extiende su teléfono celular con la intención de tomarse una selfie sorpresa.

Sin embargo, el cantante reaccionó rápidamente y, aparentemente sorprendido por el movimiento repentino, hizo un gesto con la mano para indicar que no deseaba ser fotografiado en ese momento.

El video se vuelve viral en redes

El clip comenzó a difundirse rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), donde acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.

Hasta ahora, el cantante no ha ofrecido declaraciones sobre lo ocurrido.

Mientras algunos usuarios consideran que el artista tiene derecho a su privacidad, otros criticaron su reacción y aseguraron que los famosos deberían ser más accesibles con sus seguidores.

La discusión ha reavivado el debate en redes sociales sobre los límites entre la vida personal de las celebridades y las expectativas de los fans.