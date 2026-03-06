Carlos Rivera comparte conexión familiar con Los Aguilar

La conexión familiar entre Carlos Rivera y la dinastía de Los Aguilar que sorprendió a sus fans

El cantante mexicano Carlos Rivera habló sobre un emotivo vínculo familiar con la música regional mexicana durante la presentación de su nuevo disco 'Vida México', revelando una historia que llamó la atención de sus seguidores.

La historia de la abuela de Carlos Rivera y su amor por el jaripeo

Durante la conversación, Rivera recordó que su abuela solía ahorrar dinero para asistir a los jaripeos de la familia Aguilar, donde se presentaba el legendario cantante Antonio Aguilar. "Yo contaba que mi abuela, yo creo que ha de estar haciendo fiesta allá, porque ella siempre ahorraba para ir a ver el jaripeo de los Aguilar", relató el artista.

El cantante también reveló que su abuela consideraba a Antonio Aguilar como su ídolo máximo, por lo que trabajar ahora con la dinastía representa para él cumplir no solo un sueño personal, sino también uno familiar.

Significado de la colaboración entre Carlos Rivera y Pepe Aguilar

Rivera explicó que grabar con Pepe Aguilar fue un momento muy significativo en su carrera. "Cuando estaba grabando el video con Pepe le decía: 'Tú no sabes lo que para mí significa estar aquí, porque representa ya no solo mi sueño, sino el sueño de mi abuela de ver a su dinastía'", confesó. Para el artista, esta experiencia también representa una forma de rendir homenaje a su familia y transformar los recuerdos en un tributo lleno de significado.

Evolución personal de Carlos Rivera y su autenticidad

Durante la entrevista, el cantante también habló sobre su evolución personal y cómo ha aprendido a priorizar su autenticidad. Explicó que en el pasado buscaba agradar a todos, pero con el tiempo entendió la importancia de ser fiel a sí mismo, un tema que incluso aborda en su canción 'Sincerándome'. Además, Rivera comentó que ha decidido mantener su vida familiar en privado, pues considera que el espectáculo pertenece al escenario. "El espectáculo está a la hora de subirme a cantar", explicó el artista.

El legado que quiere dejar

Al hablar sobre su familia, el cantante reflexionó sobre cómo le gustaría ser recordado por su hijo. Más allá de su carrera artística, aseguró que su mayor deseo es que lo vea simplemente como su padre y que pueda quedarse con recuerdos positivos y enseñanzas que lo acompañen toda la vida.