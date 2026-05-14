Ángela Aguilar inspira remix de DJ Mami en TikTok

DJ Mami convierte polémica frase de Ángela Aguilar en remix viral que incendia TikTok

La productora argentina DJ Mami, conocida por sus edits virales en redes y por su cercanía con la escena urbana latinoamericana, volvió a generar conversación tras lanzar un remix del tema "Delincuente" de Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow, que incluye como intro un fragmento de una entrevista de Ángela Aguilar.

El audio utilizado proviene de una conversación con Angélica Vale, donde Aguilar expresó críticas hacia algunas letras de la música urbana, señalando que "las canciones de ahorita están muy mal" y que ciertas temáticas "denigran a las personas". También comentó que prefiere canciones con mensajes más "inocentes" y aptas para todas las edades, lo que en su momento generó debate en redes.

El remix de DJ Mami incluye una crítica de Ángela Aguilar a la música urbana.

DJ Mami tomó ese fragmento y lo integró como introducción a un remix de alto impacto dentro del género urbano, generando un contraste que usuarios describieron como "irónico" y "provocador". El resultado fue una ola de reacciones en TikTok, donde el audio comenzó a utilizarse en cientos de videos y edits.

En su cuenta de TikTok, la productora invitó a su audiencia a escuchar el remix y compartirlo "con sus abuelitas", frase que también hizo referencia indirecta al comentario original de Aguilar, lo que amplificó aún más la viralización del contenido.

TikTok se llena de reacciones tras el lanzamiento del remix de DJ Mami.

La repercusión del remix también se vio impulsada por la visibilidad pública de DJ Mami en la escena urbana, así como por su amistad con la cantante argentina Cazzu, lo que llevó a muchos usuarios a interpretar el lanzamiento como un guiño dentro del ecosistema del género.

Aunque el tema original no fue modificado en su contenido musical, el uso del audio generó debate entre usuarios que lo vieron como una crítica implícita y otros que lo tomaron como una pieza creativa basada en la cultura de internet y el remix contemporáneo.

DJ Mami invita a compartir su remix con un guiño a las abuelitas.