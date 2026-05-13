Alicia Villarreal y Cibad Hernández en el ojo del huracán por comentarios

La cantante Alicia Villarreal vuelve a estar en medio de la controversia luego de que su pareja, el abogado e influencer Cibad Hernández, fuera señalado en redes sociales por presuntos comentarios ofensivos dirigidos a mujeres.

La polémica surgió después de que el programa de YouTube Kadri Paparazzi difundiera un audio atribuido a Hernández, grabado presuntamente durante una transmisión relacionada con las celebraciones del Día de las Madres en México.

En el material, el creador de contenido responde de manera agresiva a algunos comentarios de seguidoras, utilizando expresiones que rápidamente provocaron críticas en redes sociales.

La reacción en redes sociales

Además, en otro fragmento del audio, Cibad Hernández respondió a una mujer que le preguntó sobre posibles pláticas motivacionales en Tulsa, asegurando que no ofrecía ese tipo de conferencias y lanzando comentarios despectivos sobre la ciudad y sus habitantes.

Tras la difusión del material, los conductores de "Kadri Paparazzi" criticaron fuertemente la actitud del influencer, calificándolo como grosero y señalando que sus palabras resultan contradictorias con la imagen que proyecta públicamente.

La relación de Alicia Villarreal y Cibad Hernández

Hasta ahora, ni Cibad Hernández ni Alicia Villarreal han emitido declaraciones oficiales sobre la controversia. La relación entre la intérprete y el influencer comenzó a hacerse pública en 2025, luego de varias interacciones en redes sociales y colaboraciones durante conciertos de la cantante. Con el paso de los meses, ambos confirmaron su romance y desde entonces han mantenido constante atención mediática.

Sin embargo, esta nueva polémica ha generado debate entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionan las declaraciones del abogado y esperan una postura oficial por parte de la pareja.