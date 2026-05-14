Carín León y Ricardo O'Farrill: humor y cultura sonorense en Hermosillo

CARÍN LEÓN TRANSFORMA A RICARDO O´FARRILL EN TODO UN VAQUERO SONORENSE

Carín León y Ricardo O'Farrill se robaron las miradas durante un episodio especial de "Ñam Ñam Extravaganza" grabado en Hermosillo, donde el cantante decidió mostrarle al comediante cómo se vive realmente el estilo norteño.

Entre cortes de carne premium, comida típica y mucho humor, Carín llevó a Richie a experimentar la auténtica cultura sonorense, pero no sin antes darle una divertida lección de moda vaquera. El intérprete aseguró que no podía permitir que pareciera un "chilango disfrazado", así que le prestó botas, sombrero y prendas de su colección personal para convertirlo en un verdadero cowboy del norte.

Durante el episodio de Ñam Ñam Extravaganza, Carín León mostró a Ricardo O'Farrill la cultura sonorense.

Durante la convivencia, ambos también abrieron su corazón. Carín León confesó que uno de sus mayores temores es hacer el ridículo, pese al enorme éxito que vive actualmente, y reveló que suele refugiarse en los videojuegos después de sus conciertos para relajarse.

Por su parte, Ricardo O´Farrill habló sobre su proceso de salud mental y cómo la terapia ha sido clave para superar algunos de los momentos más complicados de su vida.

Ricardo O'Farrill compartió su experiencia sobre salud mental y la importancia de la terapia.

La experiencia terminó en "El Coyote del Norte", restaurante propiedad del cantante, donde Richie incluso le entregó la divertida "Estrella Richeline" gracias a la calidad de la comida.

Carín León reveló su próximo espectáculo en The Sphere de Las Vegas, inspirado en Dragon Ball.

Además, Carín sorprendió al revelar que se convertirá en el primer artista latino en presentarse en The Sphere de Las Vegas, con un espectáculo inspirado en las siete esferas del dragón de Dragon Ball.