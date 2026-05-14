Peso Pluma sorprende a Mireya Osuna con un hermoso regalo

Peso Pluma volvió a dar de qué hablar luego de sorprender a Mireya Osuna, mamá de Kenia OS, con un espectacular arreglo floral por el Día de las Madres.

El cantante acompañó el regalo con una emotiva dedicatoria escrita a mano en la que llamó "suegra" a Mireya y le agradeció por haber traído al mundo "a la mujer más hermosa del planeta". El gesto no pasó desapercibido y fue la propia Mireya quien compartió el detalle en sus historias de Instagram, respondiendo cariñosamente a su "yerno".

El ramo, compuesto por rosas rojas, blancas y carmín, recordó los arreglos florales que Peso Pluma suele enviarle a Kenia en ocasiones especiales.

La relación entre Peso Pluma y Kenia OS

La relación entre ambos artistas se hizo oficial en enero de 2025, después de meses de rumores y tras colaborar juntos en "Tommy & Pamela". Desde entonces, la pareja ha compartido momentos románticos, apariciones públicas y actividades benéficas que han enamorado a sus seguidores.

Rumores de separación aclarados

Aunque recientemente surgieron rumores de separación, Kenia OS aclaró en abril de 2026 que su relación sigue más fuerte que nunca. Además, la cantante mantiene una relación muy cercana con su mamá, quien constantemente demuestra orgullo y apoyo hacia su hija en redes sociales.