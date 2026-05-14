Vicente Fernández regresa con su voz original en nuevo álbum

La música de Vicente Fernández vuelve a emocionar a sus seguidores con el lanzamiento de "Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes duetos) Volumen 1", un álbum que rescata grabaciones originales del legendario cantante y las fusiona con nuevas colaboraciones del regional mexicano.

A diferencia de otros proyectos musicales que han recurrido a hologramas o inteligencia artificial para revivir artistas, la familia Fernández dejó claro que este homenaje conserva intacta la esencia y la voz auténtica del Charro de Huentitán.

¿Qué incluye el nuevo álbum de Vicente Fernández?

Vicente Fernández Jr., encargado de supervisar la producción, aseguró que ningún avance tecnológico podría igualar el talento y sentimiento que dejó su padre en cada interpretación.

Uno de los momentos más emotivos del disco llega con "El Rey", tema en el que Alejandro Fernández hace dueto con su padre utilizando grabaciones originales. La canción conmovió profundamente a la familia, especialmente a doña Cuquita, viuda del cantante, quien incluso rompió en llanto al escucharla.

Colaboraciones destacadas en el tributo a Vicente Fernández

El álbum reúne colaboraciones con grandes figuras del regional mexicano como Christian Nodal, Edén Muñoz, Ángela Aguilar, Yuri, El Fantasma y agrupaciones como Banda El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón y La Adictiva.

La familia Fernández considera que la permanencia de la música de don Chente en nuevas generaciones demuestra el enorme legado que construyó durante más de cinco décadas de trayectoria, consolidándose como una de las máximas figuras de la música mexicana junto a ídolos como Pedro Infante y Jorge Negrete.

Reacciones emotivas de la familia Fernández al nuevo disco

Mientras este nuevo disco llega a plataformas digitales, la dinastía Fernández continúa creciendo con nuevas generaciones de artistas y familiares que mantienen vivo el legado musical del intérprete de "Un millón de primaveras".