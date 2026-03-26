Ángela Aguilar responde a burlas de Karol Sevilla en redes sociales

Ángela Aguilar volvió a estar en el centro de la conversación luego de responder a los comentarios que Karol Sevilla ha hecho sobre ella en redes sociales.

Todo comenzó cuando una cuenta de fans de la hija de Pepe Aguilar recopiló varios momentos en los que Karol, de 26 años, habría lanzado críticas o burlas hacia la cantante, algunas relacionadas con su romance con Christian Nodal. La publicación se viralizó rápidamente hasta llegar a la propia Ángela, quien decidió no quedarse callada.

Sin mencionar directamente a Karol Sevilla, la intérprete de 22 años reaccionó con un breve pero contundente mensaje: pidió que Dios la bendijera y le diera paz, acompañado de un "Uy". Para muchos, esta respuesta reflejó incomodidad, pero también una forma de marcar distancia sin entrar en una confrontación directa.

Reacción de Karol Sevilla

Este episodio se suma a la ola de críticas que ha enfrentado Ángela Aguilar en los últimos meses, especialmente desde que hizo pública su relación con Christian Nodal. Desde entonces, la cantante ha sido constantemente señalada en redes sociales, donde cada uno de sus movimientos genera opiniones divididas.

Por su parte, Karol Sevilla no tardó en reaccionar al mensaje. A través de un video en TikTok, respondió con tono burlón: "¡Bueno, pues me dio la bendición! JAJAJAJAJA".

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar: mientras algunos usuarios consideran que Ángela respondió con elegancia y firmeza, otros creen que este intercambio podría escalar y convertirse en un nuevo capítulo de la polémica entre ambas artistas.