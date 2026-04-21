Jomari Goyso aclara rumores sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

La controversia en torno a Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa dando de qué hablar, luego de que surgieran especulaciones sobre una posible crisis en su relación tras el estreno del videoclip "Un Vals".

El revuelo en redes sociales creció rápidamente, en gran parte por la aparición de la modelo Dagna Mata, cuyo parecido con la cantante argentina Cazzu no pasó desapercibido para los fans. Esto desató versiones que apuntaban a un supuesto enojo de Ángela Aguilar e incluso a una posible separación.

Ante la ola de rumores, el conductor y amigo cercano de la cantante, Jomari Goyso, salió a aclarar la situación. Durante su participación en el programa Despierta América, aseguró que recientemente tuvo contacto con la pareja y desmintió cualquier distanciamiento.

"Ellos están en su casa felices", afirmó, explicando que ambos han optado por mantenerse alejados del ruido mediático y enfocarse en su vida personal.

Jomari Goyso aclara rumores sobre la pareja

La cercanía de Goyso con la familia Aguilar no es nueva, ya que incluso estuvo presente en la boda íntima de la pareja en 2024, lo que refuerza la credibilidad de sus declaraciones.

Por su parte, Pepe Aguilar evitó profundizar en la polémica y dejó claro que no hablará en nombre de su hija: "Yo no soy el vocero de Ángela, pregúntenle a Ángela", declaró en entrevista.

Suspensión de la boda religiosa

A esto se suma una reciente revelación de Christian Nodal, quien confirmó que la boda religiosa que planeaban celebrar en mayo fue suspendida. Según explicó en una entrevista en República Dominicana, la decisión se tomó por motivos de seguridad, ya que su intención era realizarla en México junto a sus seres queridos.

Mientras tanto, la pareja continúa en el centro de la conversación pública, aunque todo apunta a que su relación sigue estable, pese a los rumores.