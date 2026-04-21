Peso Pluma y Karol G desatan euforia en Coachella: actuación memorable

Peso Pluma se convirtió en uno de los protagonistas del segundo fin de semana de Coachella tras aparecer como invitado sorpresa durante el explosivo show de Karol G.

¿Cómo ocurrió la aparición de Peso Pluma?

En un momento inesperado que encendió al público, el cantante mexicano subió al escenario para interpretar "QLONA", marcando la segunda vez que ambos artistas presentan en vivo esta colaboración. La actuación fusionó la fuerza escénica de Karol G con el estilo distintivo de Peso Pluma, logrando un instante electrizante que reafirma el alcance global de la música latina.

La reacción no se hizo esperar: miles de asistentes estallaron en gritos al ver a los dos artistas compartir escenario, en una presentación cargada de energía que rápidamente se posicionó como uno de los momentos más memorables de la noche.

Detalles de la actuación en Coachella

El espectáculo de Karol G ya había sido calificado como uno de los sets más importantes en la historia reciente del festival, pero la aparición de Peso Pluma elevó aún más la experiencia, destacando la unión y el impacto internacional de las estrellas latinas.

Este hito se suma a la racha de logros del intérprete mexicano, quien continúa llevando la música regional a escenarios globales mientras colabora con figuras de primer nivel.

Tras su paso por Coachella, Peso Pluma retomará su gira "DINASTÍA Tour" junto a Tito Double P, con presentaciones completamente agotadas en ciudades como Atlanta, Charlotte y Nueva York, para cerrar con broche de oro en Chicago con tres fechas consecutivas.