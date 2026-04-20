Lupita Villalobos revela su hospitalización a días de la pelea

Lupita Villalobos preocupó a sus seguidores luego de revelar que fue hospitalizada de emergencia a pocos días de su pelea contra Kim Shantal en el evento Supernova Génesis. La influencer compartió una imagen desde el hospital, lo que encendió las alertas entre sus fans.

¿Qué ocurrió con Lupita Villalobos?

Según explicó en redes sociales, llevaba varios días con un intenso dolor de cabeza que se volvió insoportable, por lo que tuvo que acudir a atención médica. El malestar fue controlado con medicamentos mientras los doctores realizan estudios para determinar la causa exacta.

Hasta el momento, no se ha confirmado el diagnóstico, lo que ha generado incertidumbre sobre su participación en la pelea programada en la Arena CDMX, donde enfrentaría a Kim Shantal en uno de los combates más esperados del evento.

Estado de salud de Lupita Villalobos

Por ahora, su estado de salud se mantiene bajo observación, aunque ha señalado que se encuentra estable y acompañada por su familia. La situación ocurre en medio de la preparación para el combate y de la presión mediática que rodea su participación en el espectáculo.