Christian Nodal y Ángela Aguilar enfrentan crisis en su relación

Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían atravesando una etapa complicada en su relación, marcada por recientes polémicas y cambios en sus planes personales. Aunque no se ha confirmado una ruptura, fuentes cercanas aseguran que la pareja enfrenta una crisis.

De acuerdo con información difundida por People, personas allegadas señalaron que existen dificultades entre ambos, aunque no se han detallado las causas. En semanas recientes, la atención mediática ha sido constante, especialmente tras el lanzamiento del videoclip "Un vals", que generó comentarios por la aparición de una modelo que algunos usuarios relacionaron con Cazzu, expareja del cantante.

La boda pospuesta

A esto se suma la decisión de posponer su boda religiosa, que estaba prevista para mayo. El propio Nodal explicó que el cambio se debe a temas de seguridad en Zacatecas, aunque la noticia alimentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Según versiones del periodista Javier Ceriani, Ángela Aguilar habría dejado temporalmente la casa que compartía con el cantante en Houston para trasladarse al rancho de su madre en Texas. Esta decisión estaría relacionada con la controversia generada por el videoclip.

Reaparición en redes sociales

En medio de los rumores, Ángela reapareció en redes sociales, pero sin hacer referencia a su vida personal. En su lugar, anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto musical, "La China de los Ojos Negros", programado para el 21 de abril.

Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones directas sobre la situación, lo que mantiene la incertidumbre en torno al futuro de una de las parejas más comentadas del regional mexicano.