Niurka Marcos es la primera expulsada de La Mansión VIP: Bruno Espino se va

Niurka Marcos protagonizó uno de los momentos más tensos en la primera gala de eliminación de La Mansión VIP, donde terminó convirtiéndose en la primera expulsada de la temporada. La vedette no salió sola, ya que su novio, Bruno Espino, decidió abandonar el reality por voluntad propia, a pesar de haber sido salvado por el público.

Antes de anunciarse el resultado final, Niurka tuvo un fuerte enfrentamiento con Naim Darrechi. Todo comenzó cuando se dio a conocer que Bruno continuaba en la competencia, lo que provocó que el influencer se acercara a felicitarlo. Sin embargo, la reacción de Niurka sorprendió a todos, ya que rechazó el gesto con un empujón y palabras altisonantes.

El incidente generó incomodidad entre los participantes y el conductor HotSpanish, quien pidió mantener el respeto. No obstante, la situación escaló cuando Niurka respondió asegurando que ella también había sido agredida dentro del programa.

¿Cómo ocurrió el conflicto entre Niurka y Naim?

La discusión continuó cuando Naim intervino con comentarios que molestaron aún más a la vedette, desatando un intercambio de insultos. En medio del conflicto, Bruno tomó la decisión de abandonar el reality, aunque su permanencia se volvió tema de tensión debido a la postura de Niurka.

Durante la transmisión, HotSpanish calificó lo ocurrido como una falta de respeto tanto para los participantes como para el público, lo que provocó una nueva reacción de Niurka, quien defendió su trayectoria en el medio artístico.

Reacciones en redes sociales tras la expulsión de Niurka

Antes de salir, la vedette lanzó nuevas críticas contra algunos de sus compañeros, alimentando aún más la polémica. Tras lo ocurrido, las redes sociales se dividieron entre quienes cuestionaron su actitud y quienes lamentaron la salida de Bruno, señalando que su decisión estuvo influenciada por la situación.

El episodio dejó claro que la convivencia dentro del reality apenas comienza y ya está generando fuertes controversias.