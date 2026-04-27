Lupillo Rivera y Taína Pimentel se preparan para su boda en República Dominicana

Lupillo Rivera alista su boda con Taína Pimentel, un enlace que, según ha adelantado el propio cantante, apunta a ser tan significativo como espectacular.

El intérprete de regional mexicano reveló que la ceremonia no se llevará a cabo en México, sino en la República Dominicana, país natal de su futura esposa. Con esta decisión, Rivera busca cumplir uno de los mayores sueños de Pimentel: casarse en su tierra.

"El plan es que sea en República Dominicana, porque siempre ha sido su sueño", comentó el cantante durante un encuentro con medios en el aeropuerto.

Taína Pimentel es conocida por su trabajo en producciones como "Sed de Venganza" y "Velvet, El Nuevo Imperio", además de su participación en "Nuestra Belleza Latina". La actriz también es madre, un aspecto que ha influido en algunas de las decisiones en torno a su futuro con Rivera.

¿Qué planes tienen para la familia?

Sobre la posibilidad de agrandar la familia, el cantante no confirmó planes inmediatos, pero dejó claro que está dispuesto a apoyar el deseo de su pareja de tener otro hijo.

En cuanto al tema legal, Lupillo Rivera se mostró abierto a firmar un acuerdo prenupcial, destacando que podría ser una iniciativa de Pimentel, quien —según explicó— cuenta con estabilidad económica y negocios propios que desea proteger, además del bienestar de su hijo.

"Cada pareja decide cómo manejar estas cosas, pero es importante proteger tanto el patrimonio como a los hijos", señaló.

Detalles de la boda

Con estos preparativos en marcha, la boda entre Lupillo Rivera y Taína Pimentel se perfila como uno de los eventos más comentados, no solo por el vínculo entre ambos, sino por las decisiones personales y logísticas que han compartido públicamente.