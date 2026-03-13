Aracely Arámbula aclara si mostró a sus hijos con Luis Miguel

Una reciente emisión del programa de espectáculos Ventaneando sorprendió al público al presentar por primera vez imágenes de Miguel Gallego Arámbula y Daniel Gallego Arámbula, hijos de la actriz Aracely Arámbula y del cantante Luis Miguel.

Tras casi dos décadas alejados del ojo público, el programa conducido por Pati Chapoy difundió imágenes en las que se pudo ver el rostro de Miguel, mientras que el de Daniel fue mostrado con el rostro difuminado debido a que aún es menor de edad.

¿Qué declaró Martha Figueroa sobre Aracely Arámbula?

La aparición generó diversas especulaciones sobre si la propia Aracely Arámbula habría planeado revelar la identidad de sus hijos. Sin embargo, la periodista de espectáculos Martha Figueroa —quien además mantiene una amistad con Luis Miguel— desmintió esa versión.

Durante sus declaraciones, la también conductora del Hoy aseguró que la actriz no tenía la intención de exponer públicamente a los jóvenes. Según explicó, existen varios motivos personales por los cuales Arámbula ha preferido mantenerlos fuera de los reflectores.

Figueroa, quien anteriormente formó parte del equipo de Ventaneando, comentó que los rumores sobre un supuesto plan de la actriz para dejar de ocultar a sus hijos no son ciertos y que la decisión de mantenerlos en privado responde a otras circunstancias.

¿Qué se sabe sobre el talento de Daniel Gallego Arámbula?

Además, la periodista reveló un dato que llamó la atención del público: el menor de los hermanos, Daniel, tendría un gran talento para el canto. De acuerdo con Figueroa, el joven "canta muy bien", aunque por ahora no se conocen más detalles sobre si seguirá una carrera artística.

Los hijos de Luis Miguel

El cantante Luis Miguel, conocido como "El Sol de México", tiene tres hijos. Su primogénita es Michelle Salas, fruto de su relación con la actriz Stephanie Salas. Años después, durante su relación con Aracely Arámbula, nacieron Miguel y Daniel Gallego Arámbula, quienes han crecido lejos de la vida pública.