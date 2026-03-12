Canelo Álvarez: su hija María celebra cumpleaños con fiesta K-Pop

La hija del boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, María Fernanda, celebró su octavo cumpleaños con una llamativa fiesta temática que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Imágenes de la celebración comenzaron a circular en distintas plataformas, donde usuarios destacaron la producción y el concepto del evento, inspirado en el universo del K-Pop y en personajes tipo 'demon hunters'.

Fiesta temática K-Pop

La temática, llamada K-Pop Demon Hunters, mezcló la estética del pop coreano con elementos de fantasía, acción y mundos sobrenaturales. La ambientación incluyó decoraciones, música y actividades que crearon una experiencia pensada especialmente para el entretenimiento de los invitados infantiles.

El festejo destacó por su concepto creativo y por la ambientación inspirada en el mundo del entretenimiento asiático, combinando referencias a la cultura pop, los videojuegos y la fantasía en un evento que captó la atención de los seguidores del campeón mexicano en redes sociales.