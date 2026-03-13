Luis R Conriquez presenta su nueva canción Muchacho Alegre

Luis R Conriquez, una de las figuras más destacadas de la música mexicana actual, presenta uno de los temas más personales de su carrera: Muchacho Alegre, disponible ya en todas las plataformas digitales.

La canción funciona como una poderosa declaración autobiográfica. En ella, el cantante reflexiona sobre su camino en la música, la perseverancia que lo llevó al éxito y la determinación de mantenerse fiel a su propósito pese a los obstáculos.

La historia detrás de Muchacho Alegre

Escrita por Jorge Jiménez Sánchez y Pablo Jesús Gastelum Olivares, y producida por Rabba, Charly, Alfredo Becerra y Leonardo Soto Tovar, este corrido moderno relata el ascenso del artista dentro de la industria musical. La letra destaca por su narrativa casi cinematográfica, que engancha desde los primeros versos y permite al intérprete revivir distintos momentos de su trayectoria.

A lo largo del tema, Conriquez recuerda sus orígenes humildes, expresa gratitud por las bendiciones recibidas y reconoce el sacrificio que implica alcanzar el éxito. Frases como "Vengo desde abajo..." o "Disfruto la vida y todo lo que Dios me ha dado" reflejan ese recorrido lleno de esfuerzo y convicción.

Un regreso al corrido

Más que una simple descripción de su personalidad, "Muchacho Alegre" se convierte en una declaración de identidad: la historia de alguien que decidió mantener la alegría y la determinación aun frente a la adversidad.

El lanzamiento también marca el regreso del cantante al corrido, género que lo posicionó como una de las voces más influyentes de la música mexicana contemporánea. Además, el tema formará parte de su próximo álbum de estudio, previsto para estrenarse en mayo de 2026.

Este sencillo llega después de "Aguas", colaboración en la que Conriquez une fuerzas con Netón Vega y Rey Quinto, donde los intérpretes relatan una historia marcada por el poder y el dinero.