Peso Pluma y Tito Double P estrenan video de London

Peso Pluma, junto a Tito Double P y el artista emergente Armenta, presentó el video oficial de London, uno de los temas que forman parte del álbum DINASTÍA (DELUXE).

Este lanzamiento se suma a los videos de los temas Ganga y Chiclona, consolidando el proyecto musical que ambos artistas comparten. La canción ha sido bien recibida por los seguidores gracias a su energía y a la mezcla de corridos modernos con elementos del trap.

Estética cinematográfica del video

El video, con una estética cinematográfica, muestra a los tres intérpretes en un ambiente visual impactante que refuerza el estilo rebelde y la presencia escénica que caracteriza a la nueva generación de la música mexicana.

Desde su lanzamiento, DINASTÍA (DELUXE) ha destacado por la química artística entre los primos Peso Pluma y Tito Double P, quienes han logrado combinar sus estilos para impulsar nuevas propuestas dentro del género.

Crecimiento de Armenta en la música

La participación de Armenta también resalta el crecimiento de la música mexicana actual. Además de su carrera como intérprete, el compositor ha sido reconocido por su trabajo detrás de varios éxitos del género, logrando posicionarse como uno de los autores latinos más influyentes en los últimos años.

Con este estreno, Peso Pluma continúa consolidando su impacto global, mientras que Tito Double P reafirma su lugar como una de las voces emergentes más destacadas del movimiento.

El lanzamiento del video de London marca un nuevo paso en la evolución de la música mexicana contemporánea y en su creciente presencia en la escena musical internacional.