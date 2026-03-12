Abogados de Imelda Tuñón cuestionan testamento de Julián Figueroa

La disputa por la herencia del cantante Julián Figueroa ha tomado un nuevo rumbo luego de que los abogados de Imelda Garza Tuñón aseguraran contar con peritajes que pondrían en duda la autenticidad del supuesto testamento del artista.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, el equipo legal encabezado por Antonio Lozano explicó que, tras revisar el documento, encontraron varias inconsistencias que podrían indicar que fue manipulado.

Según el abogado, una de las primeras irregularidades se detectó al comparar la firma del documento con las firmas reales del cantante, ya que el trazo no coincidiría con la forma en que firmaba habitualmente.

Además, señalaron que el testamento supuestamente habría sido firmado en marzo de 2018 en Zihuatanejo, Guerrero; sin embargo, aseguran que existen registros que indicarían que el artista se encontraba en la Ciudad de México cumpliendo compromisos profesionales en esa fecha.

Los abogados también afirmaron que durante la revisión del protocolo notarial encontraron hojas sueltas dentro del tomo correspondiente y algunas páginas con señales de haber sido dañadas por fuego. De acuerdo con los peritajes presentados, el documento habría sido sometido a procesos químicos para eliminar un texto previo y colocar uno nuevo.

Incluso señalaron que el contenido supuestamente fue colocado encima de sellos oficiales, algo que, según explicaron, no debería ocurrir en documentos notariales.

Otra de las irregularidades mencionadas es que el presunto testamento no aparecería en el Registro Nacional de Avisos de Testamentos, sistema que permite verificar la existencia de este tipo de documentos en el país.

Ante estas acusaciones, Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón respondieron mediante un comunicado en el que aseguraron que no participaron en la elaboración del documento y que será la autoridad correspondiente la que determine su autenticidad.

También aclararon que ninguno de ellos sería beneficiario directo de la herencia, por lo que el resultado del proceso legal no modificaría su situación.

El caso continúa en manos de las autoridades, mientras la disputa legal por los bienes de Julián Figueroa sigue generando debate en medios y redes sociales.