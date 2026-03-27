Hijo de Aracely Arámbula se va a estudiar fuera de México

Uno de los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel se va de México tras aparecer en televisión.

Recientemente, los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, Miguel y Daniel Gallego Arámbula, estuvieron en el centro de la atención mediática después de que el programa Ventaneando mostrara el rostro del mayor. Daniel, el menor, continúa protegido por su anonimato al ser menor de edad.

Tras este revuelo, Aracely se mantuvo en silencio, pero Latin Lover, compañero de la actriz en la obra Perfume de Gardenia, reveló que uno de sus hijos se irá a estudiar fuera del país, motivo por el cual Arámbula tuvo que ausentarse del montaje.

"Lo que yo sé, por voz de ella, es que tenía que ir a dejar a uno de sus hijos a cierta parte del mundo para estudiar. Quería disfrutarlo", explicó Latin Lover en entrevista con Televisa Espectáculos.

Además, el ex luchador comentó que tanto Miguel como Daniel son chicos tranquilos, educados y muy reservados, siempre acompañando y apoyando a su mamá.