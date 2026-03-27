César Álvarez, el nuevo hijo de Julión Álvarez, llega a su familia

¡La felicidad no le cabe! Julión Álvarez celebra la llegada de su tercer hijo

El reconocido cantante de regional mexicano, Julión Álvarez, compartió con sus seguidores una de las noticias más especiales de su vida: el nacimiento de su tercer hijo. A través de redes sociales, el artista expresó la enorme alegría que vive junto a su familia en esta nueva etapa.

Julión y su esposa, Nathaly Fernández, dieron la bienvenida a un niño, quien llega a completar la familia y llenar de felicidad a sus dos hijas. El pequeño, a quien cariñosamente llaman "el charrito", ha sido recibido con gran emoción tanto por sus seres queridos como por sus fans.

El cantante publicó un emotivo video en el que aparece cargando a su bebé, visiblemente conmovido. Acompañó las imágenes con un mensaje lleno de gratitud y amor:

"Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos padres. Llega a nuestra familia mi niño, mi Charrito Álvarez. Familia, amigos y seguidores... muchas gracias por tantas muestras de cariño y bonitos deseos. ¡Saludotes a todos!"

La familia de Julión Álvarez crece

Con la llegada de su hijo, la familia Álvarez sigue creciendo. Julión ahora es padre de tres: sus hijas María Isabel y María Julia, y el recién nacido César. María Isabel, nacida en abril de 2018, está por cumplir 7 años, mientras que María Julia, quien nació en diciembre de 2019, tiene 6 años.

Cabe recordar que Julión Álvarez y Nathaly Fernández contrajeron matrimonio en 2011 en una ceremonia privada en Zapopan, Jalisco.

Un momento pleno para Julión Álvarez

Sin duda, el cantante atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida, disfrutando al máximo su faceta como padre.