Chanela Clicka lanza su álbum PURO CHANELA: una fusión musical

Chanela Clicka debuta con "PURO CHANELA", una fusión que rompe fronteras

El proyecto musical Chanela Clicka marca su llegada oficial a la escena con "PURO CHANELA", un álbum debut que va más allá de mezclar géneros: construye un puente emocional entre el regional mexicano y el flamenco contemporáneo.

Previsto para lanzarse el 20 de marzo, el disco llega impulsado por "Tóxico", un potente sencillo en colaboración con Carín León, Adriel Favela y José del Curro.

"Tóxico" funciona como una carta de presentación contundente: un retrato crudo y actual de las relaciones intensas y destructivas, envuelto en una atmósfera visual de claroscuros que potencia su carga emocional. El videoclip refuerza esta narrativa con un juego de luces y sombras, mientras Chanela Clicka mantiene su sello distintivo: el anonimato.

¿Cómo nació PURO CHANELA?

El origen de "PURO CHANELA" nace de una conexión creativa con Carín León, que rápidamente evolucionó hacia una misión clara: acercar el flamenco al público mexicano y, al mismo tiempo, llevar el regional mexicano a nuevas audiencias en España.

El álbum destaca por la fuerte presencia de talento mexicano. Artistas como Carolina Ross, Ramón Vega, Joaquín Coronel, Kakalo y La Adictiva aportan identidad y frescura a un proyecto profundamente conectado con el presente del género.

Por otro lado, la esencia flamenca se fortalece con figuras españolas de gran prestigio como Lia Kali, Israel Fernández, Niña Pastori, India Martínez, María Peláe y Delaossa, quienes aportan profundidad lírica y una rica herencia musical.

Detalles del proceso creativo

El proceso creativo fue tan ambicioso como orgánico. Chanela Clicka reunió a músicos en España y los trasladó a Hermosillo, Sonora, uno de los epicentros actuales del regional mexicano. Ahí, la convivencia artística dio pie a una dinámica única: canciones construidas a partir de múltiples voces, entrelazando estilos y culturas en cada tema.

Con más de 15 años de trayectoria y tras colaborar en producciones destacadas como "Quejíos" de Omar Montes —nominado al Latin Grammy—, Chanela Clicka consolida con "PURO CHANELA" una propuesta propia: un lenguaje musical que une lo tradicional con lo innovador, lo orgánico con lo electrónico.

Sin duda, este debut no solo presenta un sonido, sino una nueva forma de entender la música sin fronteras.