Edgardo Nuñez lanza su nuevo sencillo Vengache Pa´Acá con Xavi

Edgardo Nuñez presenta "Vengache Pa´Acá", su nuevo sencillo en colaboración con Xavi, una propuesta que rompe con lo tradicional al fusionar la energía del rock & roll con el ritmo contagioso de la cumbia.

La canción surge de la intención de explorar nuevas texturas musicales sin perder la esencia que ha definido al artista. Con guitarras marcadas, una base rítmica dinámica y una interpretación que transita entre lo desenfadado y lo emocional, el tema logra una vibra fresca y envolvente.

"Vengache Pa´Acá" no solo invita a escucharse, sino a sentirse y bailarse, consolidándose como una apuesta arriesgada pero efectiva dentro de la evolución musical de Edgardo Nuñez.

La propuesta musical de Edgardo Nuñez

Este lanzamiento llega en un momento clave para el cantante, quien continúa expandiendo su propuesta y reafirmando su crecimiento dentro de la escena actual.