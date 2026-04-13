Banda Los Recoditos conquista el #1 en el ranking nacional de Scannersound

Los Recoditos conquistan el #1 con "En Coma Inducido"

La agrupación Banda Los Recoditos se apoderó del primer lugar del Ranking Nacional de Scannersound gracias a su más reciente sencillo, "En Coma Inducido".

La canción, cargada de dramatismo y desamor, ha conectado fuertemente con el público, convirtiéndose en una de las más sonadas en estaciones de radio de todo el país. Su historia retrata ese momento en el que el corazón parece no poder más y el dolor amoroso se vuelve protagonista.

Impacto en el público

El tema ha logrado posicionarse como un auténtico himno para quienes atraviesan una ruptura, especialmente en tiempos donde el "ghosting" y los mensajes sin respuesta son cada vez más comunes.

Con una fórmula que mezcla sentimiento intenso y el estilo característico de la banda, Los Recoditos lograron destacar en un ranking muy competido, dejando atrás a otros artistas.

Competencia en el ranking

Por ahora, la agrupación se mantiene firme en la cima, mientras la competencia busca la manera de arrebatarle el primer puesto.

Y es que, al parecer, cuando se trata de corazones rotos, "En Coma Inducido" llegó para quedarse en el gusto del público.