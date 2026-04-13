Grupo Firme considera cambiar el nombre de C4BR0N Y Medio

La agrupación Grupo Firme está considerando modificar el nombre de su más reciente sencillo, C4BR0N Y Medio, debido a temas relacionados con su alcance en plataformas digitales.

Fue el propio Eduin Caz quien explicó que el título actual podría estar afectando la visibilidad del tema, ya que contiene una palabra que puede ser considerada explícita.

¿Qué factores influyen en el cambio de nombre?

Aunque no se trata de una censura directa, sí existe la posibilidad de que los algoritmos reduzcan su difusión o limiten su inclusión en playlists, lo que impacta en su desempeño.

Ante esta situación, la banda analiza hacer un ajuste estratégico y optar por un nombre más "amigable" que permita mejorar su alcance.

Por ahora, la decisión no es definitiva y aún no se ha dado a conocer una alternativa para el nuevo título de la canción.

¿Qué otros problemas enfrenta Grupo Firme?

Cabe mencionar que Grupo Firme también ha estado en el centro de la conversación recientemente tras suspender un show debido a problemas con visas.