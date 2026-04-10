Lenin Ramírez presenta su nuevo álbum Con Aroma a Alcohol

Lenin Ramírez presenta "Con Aroma a Alcohol", su nuevo álbum

El cantautor Lenin Ramírez, reconocido por su versatilidad dentro del regional mexicano, lanza su esperado álbum "Con Aroma a Alcohol", un proyecto compuesto por 13 canciones que marca un nuevo capítulo en su carrera.

Publicado bajo el sello DEL Records, el material reúne historias de desamor, vivencias personales y la esencia del regional mexicano contemporáneo, todo con una propuesta fresca que conecta con nuevas generaciones de oyentes.

El lanzamiento llega en un momento clave para el artista, impulsado por el éxito viral de "Todo Lo Fue", tema que recientemente volvió a posicionarse en plataformas digitales gracias a su popularidad en TikTok, donde se convirtió en tendencia de forma orgánica.

¿Qué temas aborda el álbum Con Aroma a Alcohol?

"Con Aroma a Alcohol" destaca por su enfoque emocional y narrativo, explorando el amor, el desamor y las historias que surgen entre copas, reafirmando la capacidad de Lenin Ramírez para conectar con el público a través de sus letras.

Impacto en la carrera de Lenin Ramírez

Con una audiencia en constante crecimiento y millones de oyentes mensuales, el intérprete se mantiene como una de las voces más influyentes del género, respaldado por reconocimientos como los Billboard de la Música Latina, Premio Lo Nuestro y Premio Juventud, consolidando una trayectoria en expansión constante.