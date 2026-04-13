Christian Nodal pospone su boda religiosa con Ángela Aguilar

Christian Nodal confirmó que su boda religiosa con Ángela Aguilar, prevista para mayo, ha sido pospuesta.

Aunque durante meses surgieron rumores sobre posibles problemas en la relación, el artista aclaró que la decisión no tiene que ver con conflictos personales, sino con una situación de seguridad que vivieron recientemente.

¿Qué motivó la decisión de posponer la boda?

En entrevista, Nodal explicó que tanto él como Ángela estuvieron expuestos a un episodio violento que encendió las alertas, lo que los llevó a replantear sus planes.

El cantante incluso reveló que, mientras consideraban realizar la boda en Zacatecas, estuvo cerca de sufrir un incidente grave con su vehículo, lo que influyó directamente en la decisión de aplazar la ceremonia.

Enfoque en el bienestar de la pareja

Por ahora, la pareja ha optado por poner en pausa la celebración y enfocarse en su bienestar, dejando abierta la posibilidad de retomarla más adelante.