Banda MS reúne a más de 120 mil personas en Ensenada

El pasado fin de semana, la presentación de la Banda MS durante el cierre del Carnaval de Ensenada 2026 se convirtió en uno de los eventos más concurridos en la historia de esta celebración en Ensenada.

La agrupación, conocida también como "La Banda de las Dos Letras", logró convocar a más de 120 mil personas, superando récords de asistencia en comparación con otros artistas que participaron en el carnaval. La enorme respuesta del público confirmó su popularidad, respaldada por éxitos como "Mi Mayor Anhelo", "El Color de Tus Ojos" y "Tu Postura".

Momentos de tensión en el evento

Sin embargo, la masiva afluencia también provocó momentos de tensión. Videos difundidos en redes sociales muestran empujones y desorden entre asistentes, situación que muchos calificaron como una estampida humana. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando autoridades cerraron uno de los accesos principales debido a que el recinto había alcanzado su capacidad máxima. Mientras más de 120 mil personas ya se encontraban dentro, miles permanecían afuera intentando ingresar.

La frustración de quienes no lograron entrar derivó en empujones y en algunos casos en el derribo de vallas metálicas, lo que generó momentos de angustia entre los asistentes. Ante el riesgo de que la situación escalara, elementos de seguridad optaron por permitir el acceso de manera controlada.

Acciones de las autoridades

De acuerdo con autoridades municipales, esta decisión se tomó con el objetivo de evitar enfrentamientos y proteger la integridad de las personas. Finalmente, el evento concluyó con saldo blanco.

Por su parte, la Banda MS compartió en redes sociales su agradecimiento al público de Ensenada y Baja California, destacando la energía y el cariño recibido durante una noche que, pese a los momentos de tensión, resultó inolvidable para miles de asistentes.