Copa Mundial 2026: Carín León lanza su sencillo Lighter

Carín León se suma a la fiesta mundialista. De la mano de FIFA, el artista sonorense participa en "Lighter", el primer sencillo oficial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto al cantante estadounidense Jelly Roll.

A medida que se acerca el torneo, no solo crece la expectativa deportiva, sino también los proyectos musicales que lo acompañarán. Este 17 de marzo, la FIFA presentó un adelanto de "Lighter", tema que formará parte del álbum oficial del Mundial 2026.

La música del Mundial 2026

La canción será una de las piezas centrales de este proyecto discográfico, el cual se lanzará de manera gradual como parte de la estrategia de promoción del torneo. El campeonato arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, marcando el inicio de una de las ediciones más esperadas.

"Lighter" será el primer lanzamiento de esta serie musical y su estreno completo está programado para el viernes 20 de marzo en plataformas digitales.

Carín León y su expansión internacional

Con esta colaboración, Carín León continúa expandiendo su presencia a nivel internacional, ahora como parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.