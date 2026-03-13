Bárbara de Regil critica La Casa de los Famosos: ¿endeudada?

Bárbara de Regil lanza crítica a La Casa de los Famosos: "Si me ven ahí es porque estoy endeudada"

La actriz e influencer mexicana Bárbara de Regil provocó reacciones en redes sociales luego de expresar su opinión sobre el reality show La Casa de los Famosos, uno de los programas más comentados de la televisión hispana en los últimos años.

¿Qué opinó Bárbara de Regil sobre el reality?

Durante una entrevista difundida por el periodista Ernesto Buitrón, la protagonista de Rosario Tijeras aseguró que no se imagina formando parte de ese tipo de formatos televisivos y afirmó que solo participaría si enfrentara problemas económicos.

En el fragmento de la conversación que rápidamente se viralizó en redes, la actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de integrarse a un reality como La Casa de los Famosos. Su respuesta fue directa y dejó clara su postura sobre el programa. De Regil comentó que, si alguna vez apareciera dentro del reality, sería porque estaría pasando por una situación financiera complicada.

Críticas al formato del programa

También señaló que el concepto del programa no le resulta atractivo, ya que considera que el formato no se enfoca en mostrar talento. A pesar de sus críticas hacia el reality, la actriz también destacó que dentro del programa hay personas a las que aprecia. Entre ellas mencionó al creador de contenido Kunno, a quien elogió por su carisma.

De Regil aseguró que el influencer posee talento propio y que logra destacar por su personalidad, independientemente del formato televisivo. Durante la entrevista, la actriz también expresó dudas sobre el tipo de contenido que suele generarse dentro del reality, donde con frecuencia surgen discusiones, alianzas y conflictos entre los participantes.

La Casa de los Famosos y su impacto en la audiencia

Según explicó, no entiende del todo cuál es el objetivo de ese tipo de entretenimiento, especialmente cuando las dinámicas se centran en confrontaciones entre celebridades. Desde su estreno, La Casa de los Famosos se ha consolidado como uno de los realities más populares del momento. El formato reúne a figuras del entretenimiento —entre actores, cantantes, influencers y conductores— que conviven durante varias semanas mientras son grabados de manera constante.

Los espectadores participan activamente votando por sus participantes favoritos, lo que suele generar debates, campañas en redes sociales y tendencias virales relacionadas con las estrategias y conflictos que surgen dentro de la casa.