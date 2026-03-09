Imelda Tuñón se prepara para enfrentar demanda de José Manuel Figueroa

Imelda Tuñón rompe el silencio sobre la demanda de José Manuel Figueroa: "Estamos preparados"

Imelda Tuñón habló por primera vez sobre la demanda por "daño moral" que interpuso en su contra José Manuel Figueroa, luego de que ella lo acusara presuntamente de haber abusado de Julián Figueroa.

Hace algunas semanas, el cantante —hermano del fallecido Julián Figueroa— anunció que había iniciado acciones legales contra su excuñada, asegurando que llegará "hasta las últimas consecuencias" para que responda por lo que considera una difamación.

¿Qué declaró Imelda Tuñón sobre la demanda?

Durante su participación en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo en la Ciudad de México, Tuñón fue abordada por medios de comunicación que le preguntaron directamente sobre el proceso legal.

La joven explicó que acudió a la movilización para exigir respeto y para denunciar que, desde su perspectiva, ha sido objeto de difamación durante los últimos años. Además, aclaró que hasta el momento no ha sido notificada formalmente de la demanda presentada por José Manuel Figueroa.

Sin embargo, aseguró que su equipo legal ya está listo para enfrentar el caso.

"Todavía no he sido notificada. No puedo opinar mucho porque era una llamada privada que se filtró. Al final del día, fue algo que no se hizo con dolo. Más adelante arreglaremos las cosas en tribunales, pero yo en ningún momento di una declaración", comentó.

Acciones legales adicionales de Tuñón

Tuñón también reveló que sus abogados trabajan en otro proceso legal, aunque evitó llamarlo una contrademanda. Explicó que se trata de una carpeta de investigación relacionada con violencia derivada de los mensajes de odio que, asegura, recibe constantemente en redes sociales.

"Yo hice valer mi verdad y aun así me siguen diciendo que soy mentirosa, que soy una pros..., que me muera. Todos los días me llegan esos mensajes y los estoy guardando para integrarlos en una carpeta de investigación", afirmó.

Finalmente, reiteró que confía en que el conflicto se resolverá por la vía legal.