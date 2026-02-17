Especulaciones sobre colaboración musical entre Carín León y Ángela Aguilar

Un video en el que Carín León y Ángela Aguilar aparecen cantando juntos volvió a hacerse viral en redes sociales durante febrero de 2026, despertando nuevamente el interés de sus seguidores y generando especulaciones sobre una posible colaboración musical.

¿Qué muestra el video viral?

En el clip, ambos intérpretes del regional mexicano se muestran en un ambiente íntimo, acompañados únicamente por una guitarra, interpretando un tema romántico sin producción escénica. La naturalidad del momento llevó a muchos usuarios a pensar que se trataba de un proyecto inédito o de un próximo lanzamiento.

Sin embargo, seguidores más atentos señalaron que la canción que interpretan es 'Vete Yendo', tema que fue lanzado oficialmente por ambos artistas en julio de 2023. Esto indicaría que el video no corresponde a una nueva colaboración, sino a material relacionado con ese lanzamiento.

Reacciones de los fans

A pesar de ello, el resurgimiento del clip reavivó la conversación entre fans, quienes ahora piden que "Vete Yendo" cuente con un video musical oficial o una nueva versión que vuelva a reunir a ambos cantantes.

Mientras tanto, ni Carín León ni Ángela Aguilar han hecho declaraciones recientes al respecto, pero la viralidad del video demuestra el interés que sigue generando cualquier proyecto que involucre a estas dos figuras del género.