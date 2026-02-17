Ángela Aguilar genera rumores tras dejar de seguir a Bad Bunny

El nombre de Ángela Aguilar vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital, esta vez por una supuesta acción en redes sociales que involucra a Bad Bunny y a Cazzu, ex pareja de Christian Nodal.

Días atrás, la intérprete de regional mexicano compartió contenido relacionado con la presentación de medio tiempo que ofreció el artista puertorriqueño en el Super Bowl, mostrando admiración por el espectáculo y la representación latina. Sin embargo, recientemente comenzó a circular el rumor de que Aguilar habría dejado de seguir al cantante en Instagram.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que Ángela Aguilar siguiera previamente la cuenta de Benito Martínez —nombre real del llamado "Conejo Malo"— ni tampoco de que lo haya dejado de hacer. La versión surgió a partir de comentarios de usuarios que aseguraron no encontrar el perfil del artista en la lista de seguidos de la cantante.

Rumores en redes sociales

Las especulaciones crecieron luego de que Bad Bunny tuviera como invitada especial en uno de sus conciertos en Argentina a Cazzu, cantante con quien ha sido vinculado sentimentalmente en el pasado y quien además fue pareja de Christian Nodal.

Durante el show, la artista argentina interpretó algunos de sus temas, lo que desató euforia entre los asistentes y reavivó antiguas versiones sobre una posible cercanía entre ambos músicos. Esto generó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios relacionaron el hecho con la supuesta decisión de Ángela Aguilar en Instagram.

Sin confirmaciones oficiales

Cabe señalar que no hay declaraciones públicas por parte de ninguno de los involucrados y todo permanece en el terreno de la especulación digital. Mientras tanto, la conversación continúa creciendo en plataformas sociales, demostrando una vez más cómo cada movimiento de las figuras públicas puede convertirse rápidamente en tendencia.