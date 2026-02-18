Eden Muñoz y Lalo Mora en el Carnaval de La Paz

Dos leyendas del Regional Mexicano encenderán el Carnaval de La Paz

El Carnaval de La Paz se prepara para una de sus noches más memorables con la presentación de dos grandes exponentes del Regional Mexicano: Lalo Mora y Eden Muñoz, quienes compartirán escenario en el kiosco del malecón.

La velada promete reunir a miles de asistentes en el corazón del malecón paceño, donde se fusionarán la tradición del norteño clásico con la fuerza y frescura del Regional contemporáneo.

Lalo Mora hará un recorrido por los temas que lo han convertido en una de las voces más emblemáticas del género, despertando la nostalgia y el entusiasmo de varias generaciones.

Por su parte, Eden Muñoz llegará con un espectáculo lleno de energía, interpretando los éxitos que lo han consolidado como uno de los cantautores más influyentes de los últimos años.

Autoridades municipales informaron que se implementará un operativo especial de seguridad y protección civil en la zona del malecón, con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y ordenado para las familias paceñas y visitantes.

Con este cartel estelar, el Carnaval de La Paz reafirma su posición como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Baja California Sur, al reunir en un mismo escenario a figuras destacadas de la música nacional.

