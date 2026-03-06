Bobby Pulido revela su conexión con Selena y Desvelado

Bobby Pulido confiesa que sí llegó a cantar "Desvelado" pensando en Selena.

Este miércoles 4 de marzo, el nombre del cantante texano Bobby Pulido se convirtió en tendencia en redes sociales. Sin embargo, no fue por un nuevo lanzamiento musical, sino por su reciente incursión en la política.

El intérprete del éxito "Desvelado" ha hablado en diversas ocasiones sobre su intención de retirarse de la música para enfocarse en una carrera política. Recientemente dio un paso importante en ese camino al ganar la primaria demócrata para representar al Distrito 15 de Texas.

Bobby Pulido avanza en política

Tras este resultado, Pulido se enfrentará en las elecciones de noviembre a la republicana Mónica de la Cruz, en una contienda que no será sencilla, ya que el Partido Republicano mantiene una fuerte presencia en ese distrito.

El giro en la carrera del cantante ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes están acostumbrados a verlo sobre los escenarios y no frente a una tribuna política. A raíz de esto, varios fans han recordado uno de sus mayores éxitos: "Desvelado".

Durante años se ha especulado que esta canción estuvo dedicada a la icónica cantante Selena, conocida como "La Reina del Tex-Mex", quien falleció el 31 de marzo de 1995.

La conexión de Pulido con Selena

Sobre este tema, el propio Bobby Pulido aclaró que él no compuso la canción, por lo que originalmente no fue escrita pensando en la intérprete de "Como la Flor". No obstante, reconoció que sí llegó a cantarla pensando en ella debido a la admiración que siempre sintió.

Pulido ha contado que conoció a Selena cuando era adolescente y que, desde entonces, ella se convirtió en su amor platónico.

"No tengo la menor idea. Lo que sí te puedo decir es que yo no compuse la canción y quien la compuso no la conocía... yo sí la conocía. Me encantaba, era mi amor platónico, nunca se dio nada", comentó en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El cantante explicó que el tema tomó un significado especial después del fallecimiento de Selena, justo cuando su propia carrera comenzaba a despegar.

"Su carrera terminó cuando la mía empezó y claro, cuando empiezo a escuchar la canción de ´Desvelado´: ´por esas calles esperando encontrar esa voz de ángel´, pues claro que estaba bastante impregnado lo que había pasado, pero yo no compuse el tema", relató.

Revelaciones sobre su relación con Selena

Durante la misma conversación, Pulido también reveló que con el tiempo supo que la atracción era mutua. Según contó, años después A.B. Quintanilla, hermano de Selena, le confesó que la cantante también sentía cierto interés por él.

A pesar de ello, nunca ocurrió nada entre ambos y el cantante asegura que jamás tuvo la oportunidad de confesarle lo que sentía.