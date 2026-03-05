José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por violencia familiar

José Manuel Figueroa presenta nueva demanda contra Imelda Tuñón

El conflicto legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón continúa escalando. El cantante presentó una nueva denuncia contra su excuñada por presunta violencia familiar y violencia mediática, con el objetivo —según explicó— de proteger el bienestar emocional de su sobrino, José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa.

De acuerdo con diversos reportes, la denuncia fue interpuesta el 3 de marzo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través del equipo legal del hijo de Joan Sebastian.

Según los documentos citados por medios, el cantante argumenta que las declaraciones públicas y la exposición mediática del conflicto familiar podrían afectar la estabilidad emocional y la integridad jurídica del menor.

Figueroa sostiene que la difusión de detalles sobre la vida privada de la familia ha puesto al niño en medio de la disputa, lo que podría generarle consecuencias emocionales a largo plazo.

Esta acción legal se suma a otra demanda que el artista presentó en febrero pasado por daño moral contra Tuñón, luego de que ella realizara declaraciones en redes sociales en las que lo señalaba por temas relacionados con su hermano, Julián Figueroa.

El cantante ha negado esas acusaciones y asegura que las declaraciones han afectado su reputación y su vida profesional.

Según los reportes, la nueva denuncia ya habría sido admitida por la fiscalía, por lo que se abrió una carpeta de investigación y el Ministerio Público iniciará las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.