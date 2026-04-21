Niurka Marcos causa revuelo en La Mansión VIP: broma con huevo sorprende a participantes

'¿Fue Niurka? Habitantes de "La Mansión VIP" caen en broma de "limpia" con huevo y desatan confusión

El reality show La Mansión VIP, creado por el youtuber HotSpanish, continúa generando polémica y momentos virales tras la participación de diversas personalidades, entre ellas Niurka Marcos, quien recientemente fue la primera eliminada del programa.

Aunque su salida ya había causado controversia dentro y fuera del reality, lo que más dio de qué hablar ocurrió dentro de la casa, cuando los participantes realizaron una supuesta "limpia energética" con un huevo para "quitar malas vibras".

La broma de la limpia energética

Durante la dinámica, uno de los concursantes, Aldo Arturo, rompió el huevo en un vaso con agua y mostró un resultado que muchos interpretaron como "senal de brujería", lo que provocó sorpresa, gritos y nerviosismo entre los habitantes.

"¡Me voy a morir!", exclamó uno de los participantes al ver la reacción del huevo, mientras otros reaccionaban con miedo e incertidumbre. Incluso, algunos comenzaron a rezar durante el momento, creyendo que se trataba de un asunto espiritual real.

Sin embargo, todo se trató de una broma cuidadosamente planeada por Aldo Arturo y Luis Guillén "El Suavecito". Ambos prepararon el engaño con anticipación, manipulando el huevo para simular el efecto que alarmó a sus compañeros.

Reacciones en redes sociales

La situación escaló aún más cuando el momento fue transmitido en el formato 24/7 del reality, lo que llevó a muchos espectadores a creer inicialmente que se trataba de un evento real dentro de la casa. Posteriormente, al revelarse el contexto completo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Entre los comentarios del público destacaron quienes admitieron haber caído en la broma y otros que elogiaron el nivel de producción del engaño, calificándolo como "contenido entretenido" y "muy creíble".