Karely Ruiz planea nuevos proyectos y su futuro profesional

¿Karely Ruiz se despide del contenido exclusivo? Esto revela sobre su futuro profesional

Karely Ruiz atraviesa una de las etapas más importantes de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. La influencer habló sobre sus nuevos proyectos, su faceta como mamá y el rumbo que busca darle a su carrera, dejando entrever si dirá adiós a la plataforma de contenido exclusivo que la llevó a la fama.

Lejos de retirarse por completo, Karely aseguró que está en proceso de diversificarse. Entre sus planes destaca una gira para convivir de manera más cercana con sus seguidores, en la que hombres y mujeres podrán interactuar con ella, tomarse fotos y compartir una experiencia más personal.

"Siempre nos vemos en festivales o antros, pero ahí no puedo convivir con ellos. Ahora será diferente", explicó.

Karely Ruiz busca diversificarse y acercarse a sus seguidores a través de una gira.

Además, la creadora de contenido adelantó que incursionará como DJ, proyecto en el que contará con el apoyo de su pareja, Jhon Echeverry. "Me gusta la música, bailar y creo que puedo dar un buen espectáculo", comentó.

En el plano personal, Karely confesó que desea agrandar su familia en el futuro: "Quiero tener otros dos hijos más. Es una gran responsabilidad, pero me hace mucha ilusión", dijo entre risas.

La maternidad, aseguró, ha transformado su vida por completo. Aunque mantiene su esencia, ahora su principal motivación es su hija, lo que también ha influido en sus hábitos y proyectos. Incluso reveló que planea lanzar contenido enfocado en esta nueva etapa, con la intención de conectar más con el público femenino.

"Quiero que me vean también como mamá. Muchas mujeres se han identificado con esta etapa y quiero seguir por ese camino", señaló.

La influencer planea incursionar como DJ con el apoyo de su pareja, Jhon Echeverry.

Sobre su presencia en plataformas de contenido exclusivo, Karely fue clara: por ahora no piensa abandonarlas, aunque sí contempla hacerlo en el futuro.

"Estoy joven y en algún momento lo quiero dejar, pero ahorita sigo trabajando en todo. Estoy construyendo otras cosas también", explicó.

Finalmente, no descartó participar en algún reality show, aunque por ahora su prioridad es disfrutar el crecimiento de su hija y continuar desarrollando sus nuevos proyectos.