Canelo Álvarez inicia estudios universitarios a los 35 años

Canelo Álvarez regresa a la escuela e inicia estudios universitarios

El boxeador mexicano Saúl Álvarez, conocido como "Canelo", sorprendió al anunciar que inició una nueva etapa en su vida al comenzar estudios universitarios a los 35 años.

A través de redes sociales, el campeón compartió imágenes de su primer día de clases, donde dejó ver su entusiasmo por este nuevo reto. Aunque no ha confirmado la carrera que cursará, todo apunta a que podría estar enfocada en negocios, ya que ha expresado su interés en convertirse en empresario.

Detalles confirmados

El tapatío estudiará en San Diego University for Integrative Studies, una institución que ofrece modalidades flexibles, lo que le permitirá combinar su formación académica con su carrera en el boxeo.

Este paso representa un nuevo objetivo para el pugilista, quien inició su trayectoria profesional desde muy joven y ahora busca prepararse para el futuro fuera del ring.

Boxeo en Arabia Saudita

Pese a sus estudios, Canelo continuará activo en el boxeo y ya se prepara para su próxima pelea programada en septiembre en Arabia Saudita, donde disputará un nuevo combate de alto nivel.