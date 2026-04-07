Kenia Os dona 1.5 millones a mamá de Kimberly Loaiza en estado delicado

Kenia Os dona 1.5 millones para apoyar a la mamá de Kimberly Loaiza.

La cantante e influencer Kenia Os realizó una donación de 1.5 millones de pesos para cubrir parte de los gastos médicos de la mamá de Kimberly Loaiza, quien se encuentra hospitalizada en estado delicado.

¿Qué motivó la donación de Kenia Os?

La noticia fue dada a conocer por Steff Loaiza, quien explicó que el hospital confirmó la recepción del dinero, lo que ayudará a reducir la deuda generada por la atención médica.

Estado de salud de Mary Martínez

El gesto sorprendió a seguidores, debido a las diferencias pasadas entre Kenia Os y la familia Loaiza. Hasta ahora, la salud de Mary Martínez Robledo continúa siendo delicada, tras una fuerte infección que la mantiene en terapia intensiva.