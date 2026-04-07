La Casa de los Famosos 6: Julia Argüelles se convierte en la séptima eliminada

La actriz Julia Argüelles se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos en su sexta temporada, tras la decisión del público.

¿Qué llevó a la eliminación de Julia Argüelles?

En una semana marcada por tensiones entre los equipos, Julia estuvo nominada junto a otros participantes, luego de que Celinee fuera salvada por Kenny. Su salida dejó al cuarto Tierra sin una de sus aliadas.

Durante su estancia en el reality, Argüelles optó por una estrategia más individual, lo que la llevó a tener conflictos con otros habitantes y a no integrarse completamente a ningún grupo. Esta situación quedó en evidencia durante la cena de nominados, donde varios compañeros coincidieron en que no la extrañarían.

Conflictos y tensiones en el reality

En los últimos días, la actriz protagonizó diversas discusiones y momentos de tensión, lo que habría influido en la decisión del público. A pesar de ello, defendió su forma de jugar, asegurando que fuera del programa es una persona muy querida.