Fátima Bosch desmiente romance con Miguel Gallardo Arámbula

Fátima Bosch desmiente romance con el hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel

La Miss Universo México 2025, Fátima Bosch Fernández, negó tener una relación con Miguel Gallardo Arámbula, luego de que en redes sociales circularan supuestas conversaciones entre ambos.

Entrevistada por medios, la modelo reaccionó entre risas y dejó claro que no existe ningún vínculo amoroso. "¡Él es un bebé!", expresó, al hacer referencia a la diferencia de edad, ya que ella tiene 25 años y el joven 19.

Fátima Bosch explicó que este tipo de rumores han surgido desde que ganó el certamen, señalando que constantemente la relacionan con distintas personas sin fundamento.

¿Cómo surgieron los rumores?

La polémica comenzó tras la difusión de imágenes del joven en el programa Ventaneando, lo que generó conversación en redes sociales y, posteriormente, contenido manipulado con inteligencia artificial que la vinculaba sentimentalmente con él.

Ante esto, la reina de belleza aclaró que no conoce a Miguel Gallardo Arámbula y pidió respeto a su privacidad y a la de su familia, especialmente hacia su madre, la actriz Aracely Arámbula, y su padre, el cantante Luis Miguel.

Bosch fue contundente al asegurar que todo el contenido que circula es falso y generado con inteligencia artificial.