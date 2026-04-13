Los Dos Carnales lanzan 'Me Derrito' y conquistan el país

Los Dos Carnales encienden el país con "Me Derrito"

El dueto Los Dos Carnales está dando de qué hablar con su nuevo tema "Me Derrito", una canción que ha conquistado a los fans y se ha vuelto tendencia en estaciones de radio de todo el país.

Con un giro hacia el romanticismo, Imanol y Poncho Quezada dejan atrás los tonos más rudos para apostar por una letra directa, intensa y sin rodeos, donde el amor se vive al máximo.

El tema destaca por frases como "nomás dígame dónde le firmo", que han conectado con el público y hasta han sido señaladas como responsables del "modo enamorado" en muchos oyentes.

Lejos de metáforas complicadas, la canción apuesta por una declaración clara: cuando alguien te gusta, te derrites... y no tienes miedo de decirlo.

¿Qué hace especial a 'Me Derrito'?

En un contexto donde predominan relaciones fugaces y el famoso "ghosting", la propuesta de Los Dos Carnales resulta fresca y cercana, convirtiéndose en un himno para quienes aún creen en el amor intenso.

Mientras tanto, el tema sigue escalando en popularidad, demostrando que, al menos por ahora, el público prefiere derretirse de amor que quedarse en la frialdad emocional.