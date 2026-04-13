HotSpanish estrena La mansión VIP: competencia para La casa de los famosos

"La mansión VIP" busca competir con "La casa de los famosos" con fuerte inversión

El reality La mansión VIP se estrenó el pasado 12 de abril con la intención de competir directamente con La casa de los famosos, apostando por un formato ambicioso y una fuerte inversión económica.

Detrás del proyecto está el influencer HotSpanish, quien reveló que destinó millones de pesos para hacer realidad este concepto, incluyendo la construcción de una casa diseñada específicamente para el programa.

¿Qué características tiene La mansión VIP?

El reality reúne a celebridades de la televisión y del mundo digital en una transmisión 24/7, con la idea de observar la convivencia entre figuras virales en un mismo espacio, donde —según su creador— los egos jugarán un papel importante.

A diferencia de otros formatos, "La mansión VIP" apuesta por la interacción directa con el público a través de votaciones en tiempo real, además de dinámicas que permiten acumular puntos y obtener beneficios dentro del programa.

Entre sus características destacan la ausencia de confesionario, nominaciones cara a cara, eliminación semanal y la incorporación constante de nuevos participantes para mantener la dinámica fresca. El ganador obtendrá un premio de 2 millones de pesos.

¿Cómo se diferencia de otros reality shows?

El proyecto también busca diferenciarse con un enfoque más juvenil y flexible, aunque con ciertas restricciones para evitar problemas en la plataforma donde se transmite.

Con esta propuesta, HotSpanish espera posicionar su reality en el gusto del público y competir en audiencia con otros formatos ya consolidados.