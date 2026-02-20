Carin León y Ángela Aguilar: Críticas no lo distraen de su carrera

Carin León asegura que no se distrae con críticas tras revivir colaboración con Ángela Aguilar.

Para los seguidores de la música mexicana, el nombre de Carin León es sinónimo de evolución. Originario de Hermosillo, Sonora, el cantante y compositor ha llevado el Regional Mexicano más allá de sus fronteras tradicionales, fusionándolo con pop, country y rock, y posicionándolo en escenarios internacionales.

Sin embargo, el éxito no lo mantiene ajeno a la exposición pública ni a las polémicas digitales.

El video viral con Ángela Aguilar

En los últimos días, TikTok revivió un video donde aparece junto a Ángela Aguilar interpretando el tema "Vete Yendo". Las imágenes generaron especulación sobre una posible nueva colaboración entre ambos artistas.

No obstante, el material no es reciente. Se trata de una canción lanzada originalmente en 2023, pero su viralización volvió a encender comentarios y teorías en redes sociales.

Ante la conversación digital, León fue claro en entrevista para el programa Despierta América: no piensa engancharse en polémicas que no le corresponden.

"Tengo mucho de qué preocuparme en mi vida como para estar al pendiente de lo que dicen de los demás. Yo me concentro en mi música, en mi gente y en ser mejor cada día".

Con estas palabras, el sonorense dejó claro que su enfoque está en su carrera y no en las controversias generadas en plataformas sociales.

Su recuperación tras el dengue

A principios de año, el cantante preocupó a sus seguidores al cancelar de último momento su presentación en el Palenque de la Feria de León. Posteriormente explicó que fue diagnosticado con dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede provocar fiebre alta, dolor muscular intenso y fatiga extrema.

Por recomendación médica, tuvo que suspender viajes y compromisos profesionales para guardar reposo absoluto. Forzar su cuerpo en esas condiciones —considerando la exigencia física y vocal de sus shows— habría representado un riesgo importante.

Afortunadamente, León confirmó que ya se encuentra recuperado y retomó sus actividades:

"Ya estoy bien, gracias a Dios. Fue un susto, pero ya estamos de vuelta".

Protagonista en Premio Lo Nuestro 2026

Más allá de los contratiempos, el panorama profesional del intérprete luce sólido. En los Premio Lo Nuestro 2026 figura como uno de los artistas más nominados, acumulando 10 menciones en distintas categorías.

Sus colaboraciones con agrupaciones y figuras como Maná y Maluma refuerzan su versatilidad y capacidad para moverse entre géneros sin perder la esencia regional que lo caracteriza.

Además, aprovechará la gala para presentar en televisión "Lado Frágil", un sencillo que ya marca tendencia en plataformas digitales.

Así, entre rumores virales, recuperación de salud y reconocimientos internacionales, Carin León demuestra que su prioridad está clara: la música y el crecimiento artístico, por encima de cualquier crítica pasajera.