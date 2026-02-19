Majo Aguilar confirma concierto en el Auditorio Nacional de México

Majo Aguilar anunció su próximo show estelar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, programado para el 13 de noviembre, una fecha que marcará un momento clave en su trayectoria.

Detalles del concierto

Bajo el título "Se Armó El Baile", el concierto será el cierre oficial de su gira actual y representará uno de los escenarios más importantes que ha encabezado hasta ahora. Para esta presentación especial, la cantante estará acompañada por banda en vivo y mariachi, una combinación que ampliará la fuerza y profundidad de su propuesta musical.

Fusión musical en el evento

La fusión de ambos formatos tradicionales promete una noche cargada de energía, tradición y celebración, resaltando la evolución artística que ha caracterizado esta etapa de su carrera.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, con preventa el 23 de febrero y venta general a partir del 24 de febrero.

Significado del evento para Majo Aguilar

Presentarse en el Auditorio Nacional representa un logro significativo para cualquier artista, y para Majo Aguilar simboliza la consolidación de un proceso de crecimiento tanto personal como profesional. Con "Se Armó El Baile", la intérprete invita a su público a formar parte de una noche que promete convertirse en una celebración inolvidable.