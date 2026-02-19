Natanael Cano planea abrir negocio de mariscos en Hermosillo

El éxito de Natanael Cano ya no solo se refleja en plataformas digitales o conciertos multitudinarios. El intérprete, considerado precursor de los corridos tumbados, podría estar preparando un nuevo paso en su carrera, esta vez dentro del sector gastronómico en su tierra natal.

En días recientes comenzó a circular información sobre un presunto encuentro privado entre el cantante de "Pacas de Billetes" y el empresario sonorense Juan Diego Cota, reconocido por impulsar cadenas como Mariscos Los Arbolitos de Cajeme. La reunión desató especulaciones sobre una posible alianza enfocada en el mundo de los mariscos.

Aunque no existe confirmación oficial, versiones del sector apuntan a que no se trataría de una simple visita, sino de la planeación de un concepto innovador que buscaría rendir homenaje a la ciudad donde Cano comenzó su trayectoria artística.

Detalles confirmados

De concretarse, el proyecto no sería únicamente un restaurante tradicional, sino un espacio con identidad cultural ligada al fenómeno de los corridos tumbados. En redes sociales, la conversación ya comenzó, e incluso han surgido apodos informales para el posible negocio, aunque los detalles permanecen bajo reserva.

Hasta el momento, el equipo del artista no ha emitido declaraciones formales. Sin embargo, una incursión empresarial de este tipo representaría un movimiento estratégico que podría diversificar la oferta gastronómica local y reforzar el vínculo del cantante con sus raíces sonorenses, marcando su primera apuesta formal fuera del ámbito musical.