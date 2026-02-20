Julio Preciado y Luis Ángel El Flaco deslumbran en el Carnaval de Mazatlán 2026

Miles de voces vibran con Julio Preciado y sus invitados en el Carnaval de Mazatlán 2026

Casi cuatro horas de música y sentimiento se vivieron durante la espectacular presentación de Julio Preciado y sus invitados en el majestuoso Carnaval de Mazatlán 2026, donde miles de asistentes corearon, bailaron y celebraron al ritmo del Regional Mexicano junto al emblemático "El Venadito".

La fiesta frente al mar arrancó a las 11:00 de la noche con la aparición en el escenario de Julio Preciado y Luis Ángel "El Flaco", quienes unieron sus potentes voces para encender el ambiente desde los primeros acordes. "El Gigante de la Banda" hizo cantar a todos con clásicos como "Mi gusto es", "Leña de Pirul", "El Palomito" y "Un Rinconcito En El Cielo". Más tarde, junto a "El Flaco", interpretó "Soy de Mazatlán", provocando una ola de euforia entre el público.

Luis Ángel mantuvo la energía al máximo con temas como "Ando Bien Pedo", "Te Irá Mejor Sin Mí" y "Mi Eterno Amor Secreto". La mancuerna volvió a hacerse presente con "Y Si Se Quiere Ir", canción que fue coreada con fuerza por las miles de almas reunidas junto al mar.

El repertorio continuó con canciones como "Cruz De Madera", "Seis Pies Abajo", "Suspiros", "La Guarecita" y "El Último Aliento", entre otros éxitos de banda, rancheras, baladas y cumbias que retumbaron en el malecón acompañados por un monumental coro colectivo.

A lo largo de la velada, el escenario recibió a destacadas figuras del género. Luis Alfonso Partida "El Yaki" encendió al público con "Te Presumo", éxito de su etapa en Banda El Recodo. Antonio Lizárraga emocionó con "Derecho De Antigüedad" y "Vuela Paloma", mientras que Max Peraza interpretó "Cual A Dios".

También se sumaron Saúl El Jaguar con "Que Me Vas A Dar Si Vuelvo" y Roberto Junior, quien puso a todos a bailar con "El Coco No". Desde el público subió al escenario Ricky Yocupicio para cantar "Yo Sé Que Te Acordarás", logrando uno de los momentos más emotivos de la noche.

El Carnaval de Mazatlán 2026 se llenó de música y emoción con la actuación de Julio Preciado.

El gran cierre reunió a todos los artistas para interpretar temas emblemáticos como "El Sinaloense", "El Enamorado", "Número Equivocado", "Soy Yo", "Mi Viejo", "Las Llaves De Mi Alma" —entonada por Miguel Preciado, sobrino del anfitrión—, "El Corrido De Mazatlán", "Te Sigo Amando", "Si Quieres", "Costumbres", "Mi Fracaso" y "Acábame De Matar".

Luis Ángel El Flaco y otros artistas se unieron a Julio Preciado en una noche memorable.

Así, entre luces, mar y música, el Carnaval de Mazatlán 2026 escribió otra noche inolvidable en su historia, con miles de voces unidas celebrando el orgullo y la tradición del Regional Mexicano.