Yuridia gana el premio a 'Canción Mariachi/Ranchera del Año' en Premios Lo Nuestro 2026

La cantante mexicana Yuridia volvió a convertirse en tendencia luego de confirmarse que ganó el premio a 'Canción Mariachi/Ranchera del Año' en los Premios Lo Nuestro 2026.

Lo que llamó la atención no fue únicamente el galardón, sino que la noticia se dio a conocer horas antes del inicio oficial de la ceremonia televisada, generando conversación inmediata entre sus seguidores y en redes sociales.

El nombre de Yuridia apareció en listados oficiales de ganadores publicados por la producción del evento previo a la transmisión principal. Esta práctica no es inusual en premiaciones de gran formato, ya que por razones logísticas y de tiempo televisivo algunas categorías —especialmente las técnicas o de géneros específicos— se anuncian con anticipación.

Detalles confirmados

En el caso de Premios Lo Nuestro, desde la tarde se realizan actividades como alfombra roja, anuncios previos y difusión parcial de resultados, lo que activa la conversación digital incluso antes de que inicie el show en horario estelar en Estados Unidos.

Por ello, el triunfo de Yuridia comenzó a circular en redes desde temprano, posicionándola entre las principales tendencias del día.

La intérprete fue reconocida por su tema 'Sin Llorar', consolidando su incursión en la música mexicana tradicional. El galardón forma parte de las categorías dedicadas al Regional Mexicano, un terreno que la cantante ha fortalecido en los últimos años tras su transición del pop hacia sonidos más rancheros y de mariachi.

Reacciones de los fans

Este reconocimiento confirma su posicionamiento como una de las voces femeninas más sólidas dentro del género, respaldando una etapa artística que ha sido bien recibida tanto por el público como por la industria.

Tras conocerse el resultado, fans celebraron el logro y destacaron:

Que su voz encaja naturalmente con el mariachi.

Que atraviesa uno de sus mejores momentos musicales.

Que su etapa en el Regional Mexicano ha sido un acierto artístico y comercial.

Si bien hubo debate sobre la revelación anticipada del premio, la mayoría entendió que se trata de una dinámica habitual en este tipo de ceremonias.

Aunque Yuridia inició su carrera en el pop tras su paso por realities musicales, en años recientes ha apostado por la balada ranchera y el mariachi, conectando con nuevas audiencias y ampliando su alcance dentro de la música mexicana.

El premio a 'Canción Mariachi/Ranchera del Año' no solo reafirma el éxito de su transición de género, sino que confirma el momento sólido que vive actualmente.

Más allá del anuncio previo a la gala, el reconocimiento refuerza su presencia en el Regional Mexicano y demuestra que su evolución artística continúa dando frutos.